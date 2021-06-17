Ещё у 207 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 17 июня 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 121 020 человек. За сутки выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 120 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 114 505 жителей региона.
К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 3 916 – за последние сутки умерло ещё двадцать нижегородцев.
По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает третье место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (6 195 человек), Московская область (1 280 человек) и Санкт-Петербург (946 человек).
Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.
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