Новая туристическая навигация появится в Нижегородском кремле

Информация для туристов будет представлена на русском, английском и китайском языках. Фото: Юлия Горшкова

Новую туристическую навигацию начали устанавливать в кремле Нижнего Новгорода. Стенды и указатели будут содержать информацию на русском, английском и китайском языках. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В кремле появится 7 информационных стендов с планом территории, 4 стенда с общей информацией, 13 «маркеров» с информацией о достопримечательностях, 17 пешеходных указателей.

- Новая система навигации отличается от предыдущей более лаконичным дизайном, на ней прорисованы основные туристические маршруты и генплан территории, другие элементы, например, группы деревьев, парки и скверы, указаны схематично, - подчеркнул директор ГБУ НО «Управление по благоустройству территории Кремля» Юрий Бортников.

Обновленная навигационная система также будет содержать указатели на Кремлевский бульвар, площадь Минина и Чкаловскую лестницу. Для удобства на стендах также будет указан номер службы спасения, контакты туристского информационного центра и службы обслуживания территории Кремля.

Напомним, ранее мы сообщали, что к августу 2021 года в исторической части Нижнего Новгорода будет заменено 75 указателй по туробъектам.

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