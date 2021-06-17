10-летняя девочка попала в больницу после наезда автомобиля в Нижнем Новгороде

10-летняя девочка серьезно пострадала под колесами автомобиля в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в среду, 16 июня, примерно в 16:45 на улице Лескова около дома №56. Машина наехала на девочку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По данным полиции, за рулем отечественного автомобиля «ИЖ 2126-030» находился 55-летний нижегородец со стажем вождения 23 года.

В момент происшествия пострадавшая находилась без сопровождения взрослых.

Ребенка госпитализировали в больницу с серьёзными травмами, врачи обнаружили у неё закрытую черепно-мозговую травму (сотрясение головного мозга).

Главное управление МЧС России по Нижегородской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге: «Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей».

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