Территорию возле Дворца спорта в Нижнем Новгороде благоустроят

Юрий Шалабаев поручил благоустроить территорию возле Дворца спорта, освобожденную от построек. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Благоустройством территории возле Дворца спорта в Нижнем Новгороде займутся по поручению мэра Юрия Шалабаева. В порядок приведут пространство около подземного пешеходного перехода, а также внешний вид конструкции над входом в него. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- На протяжении долгого времени вид на площади перед Дворцом спорта закрывали торговые павильоны, которые были признаны незаконно установленными. На сегодняшний день они демонтированы, - подчеркнул глава города.

Скоро «зачистку» устроят и в самом переходе, там будут демонтированы торговые ларьки. К слову, предпринимателям выдвигались предложения добровольно освободить место.

- Переход был построен в 1990-х годах, и торговля там началась почти сразу. Ларьки занимают почти половину пространства, предназначенного для того, чтобы пешеходы могли безопасно перейти дорогу, - рассказал глава администрации Советского района Сергей Колотов.

Напомним, что уже на 70% завершено благоустройство сквера на проспекте Гагарина, сейчас там подрядчик устанавливает МАФы и высаживает живую изгородь. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

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