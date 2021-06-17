«Автобан», ФАУ «РосДорНИИ» и АО «Дороги и мосты» разработают единую цифровую платформу дорожно-строительного рынка.

В рамках Петербургского международного экономического форума строительно-инвестиционный холдинг«Автобан», ФАУ «РосДорНИИ» и АО «Дороги и мосты» заявили о намерении создать единую для всех участников дорожно-строительного рынка IT-платформу, которая будет разработана на основе технологий информационного моделирования. Платформа позволит вывести на принципиально новый уровень качество и сроки строительства дорог.

Единое IT-решение совместно разрабатывают специалисты холдинга «Автобан», ФАУ «РосДорНИИ» и АО «Дороги и мосты». В будущем к сервису планируется подключить государственные структуры и других участников дорожно-строительной отрасли.

Правительством Российской Федерации в 2021 году поставлены амбициозные задачи по реализации масштабных инфраструктурных проектов в строительной отрасли. Разработка данной технологической платформы позволит ускорить процесс цифровизации и поможет исполнить Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 о необходимости повсеместного внедрения BIM.

«Цифровизация дорожно-строительной отрасли стало одной из важнейших задач российской экономики и одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума, — комментирует директор по экономике и финансам и лидер цифровых проектов строительно-инвестиционного холдинга «Автобан» Юлия Штрек. —Совершенно очевидно, что количественный и качественный прорыв возможен только благодаря всеохватывающей цифровизации отрасли. После запуска ЦКАД – первой российской цифровой дороги — внедрение единой IT-платформы становится логичным и закономерным следующим шагом. Новый сервис позволит работать в едином цифровом пространстве всем участникам дорожно-строительного рынка —регулятору, проектировщикам, заказчикам, подрядчикам, эксплуатирующим организациям. В системе планируется ведение крупных инфраструктурных проектов. На платформе в цифровом виде будет хранится вся необходимая документация по различным этапам строительства — от планирования до сдачи в эксплуатацию. На этапе эксплуатации дорог операторы будут вводить в систему данные, которые в будущем послужат основанием для принятия решения о необходимости ремонта».

Справка о компании

Строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» входит в тройку крупнейших российских дорожно-строительных компаний и является одним из ключевых генеральных подрядчиков Федерального дорожного агентства Росавтодор и Госкомпании «Автодор». География присутствия холдинга - 15 субъектов в 5 федеральных округах Российской Федерации, крупнейшие проекты включают новое строительство и реконструкцию на трассах ЦКАД-3, ЦКАД-4, М1 «Беларусь», М3 «Украина», М4 «Дон», М5 «Урал», М7 «Волга», М8 «Холмогоры», М11 «Москва-Санкт-Петербург», М-12 «Москва – Казань», обход Тольятти. Общий объем портфеля, включая ГЧП контракты, составляет более 450 млрд рублей. Холдинг оказывает полный комплекс услуг в сфере дорожного и промышленно-гражданского строительства, инжиниринговых, проектно-изыскательских и эксплуатационных услуг, вдохновитель и активный игрок рынка ГЧП на федеральном и региональном уровнях. По состоянию на 2021 год численность персонала холдинга составляет более 7 тыс. сотрудников, парк дорожно-строительной техники – более 1200 единиц. По итогам 2020 г. российское кредитное рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг холдинга «Автобан» на уровне «ruA», рейтинговое агентство АКРА – на уровне А-(ru).