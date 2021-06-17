В Нижнем Новгороде грузовик насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку

Грузовой автомобиль насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку в Ленинском районе Нижнего Новгорода вчера, 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Смертельное происшествие произошло вчера в 16:20 на проспекте Ленина возле торгового центра «Муравей». За рулем грузовика «Ивеко» был 40-летний мужчина со стажем вождения 22 года. Машина наехала на несчастную старушку, когда та переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина 1936 года рождения получила смертельные ранения.

Напомним, 15 июня, на улице Баренца в Нижнем Новгороде произошла массовая авария с неуправляемой маршруткой. Лишь по счастливой случайности в результате ДТП никто не пострадал.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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