Собственные доходы Нижнего Новгорода предложено увеличить на 239,5 млн рублей

Постоянная комиссия городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике на заседании 16 июня 2021 года обсудила изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, предложенные администрацией города.

Как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, доходы бюджета города на 2021 год предлагается увеличить на 1 млрд 708,5 млн рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов в сумме 1 млрд 469 млн рублей и собственных доходов в сумме 239,5 млн рублей. В частности, увеличивается прогноз по доходам от НДФЛ на 149,1 млн рублей, от упрощенной системы налогообложения – на 80 млн рублей, от единого налога на вмененный доход – на 10 млн рублей.

Расходы в текущем году предлагается увеличить на аналогичную доходам сумму. Основная часть расходов за счет межбюджетных трансфертов приходится на департамент транспорта и дорожного хозяйства – 1 млрд 186 млн рублей, в том числе 217,7 млн рублей будут направлены на строительство второго пускового комплекса на станции метро «Стрелка», 152,2 млн рублей – на ремонт дорог, 816,1 млн рублей – на содержание улично-дорожной сети. По департаменту благоустройства расходы предложено увеличить на 33,6 млн рублей, в том числе на обустройство контейнерных площадок – 17,5 млн рублей, на благоустройство по проекту «Вам решать!» – 16,1 млн рублей. 338,6 млн рублей будет выделено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Также на основании обращений депутатов предлагается перераспределить средства резервного фонда в сумме 5,5 млн рублей на поддержку социальной сферы города.

В бюджете на 2022 год предлагается уменьшить расходы на 669,6 млн рублей за счет переноса на текущий год ассигнований в сумме 284 млн рублей, запланированных на расселение аварийного фонда. 401 млн рублей, заложенные на реконструкцию дорог в Плотничном переулке и на Ильинской улице, предложено перенести на 2023 год. В то же время 15,4 млн рублей будут выделены на разработку ПСД на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна».

За счет межбюджетных трансфертов в бюджете на 2023 год увеличиваются расходы на 57,6 млн рублей на строительство надземного пешеходного перехода на участке Сормовского шоссе в районе АО ЦНИИ «Буревестник» и АО «Нижегородский завод 70-летия Победы».

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание, что в 2021 году за счет собственных средств города предлагается выделить 15 млн рублей на содержание МАУ «Парк Швейцария». Директор департамента развития предпринимательства администрации города Александр Симагин пояснил, что эти средства будут направлены на уборку, охрану, освещение и оплату услуг ресурсоснабжающих организаций. Общий объем затрат на содержание парка с момента открытия в августе он оценил примерно в 50 млн рублей.

«Мы трижды обсуждали тему, что депутаты хотят увидеть смету на содержание парка «Швейцарии» до конца года и понять источники ее финансирования. До сих пор мы этой информации не имеем. Мы видим разрозненные цифры на содержание, полив, штат МАУ, но не понимаем, сколько городской казне нужно денег на функционирование парка с момента открытия», – отметил председатель постоянной комиссии Марк Фельдман, попросив администрацию города в течение месяца предоставить уточненные расходы.

Также депутаты выразили обеспокоенность тем, что возникла необходимость выделить дополнительно 25 млн рублей на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. По словам заместителя главы администрации города Леонида Стрельцова, эти средства необходимы на исполнение срочных предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора, чтобы подготовить школы к приемке до 13 августа.

Таким образом, обновленные параметры бюджета на 2021 год составят: доходы – 41 млрд 270,9 млн рублей, расходы – 43 млрд 12,6 млн рублей, дефицит – 1 млрд 741,7 млн рублей.

Обновленные параметры бюджета на 2022 год составят: доходы и расходы – 35 млрд 653,5 млн рублей.

Обновленные параметры бюджета на 2023 год составят: доходы – 36 млрд 809,8 млн рублей, расходы – 36 млрд 746,8 млн рублей, профицит – 63 млн рублей.