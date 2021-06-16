Мясной клей найден в колбасе нижегородского производства

В полукопченой колбасе «Бутербродная» нижегородского производителя обнаружен мясной клей. Исследования проводились по госзаказу. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».
Несоответствие по показателю качества выявили в образце «Готовая мясная продукция. Продукт из мяса птицы, изделия колбасные полукопченые - колбаса полукопченая "Бутербродная" охлажденная».
Такой фермент, как микробная трансглютаминаза, используется в пищевой промышленности уже давно. Мясной клей улучшает улучшение структурно-механических свойств пищевой продукции и может влиять на влагосвязывающую, водо- и жироудерживающую способности.
В настоящее время информация об обнаруженных отклонениях продукции от нормы направлена в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл. Это сделано для того, чтобы принять меры против недобросовестного производителя.
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