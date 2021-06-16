Курение кальянов запретят в общественных местах Нижегородской области с 20 июня

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности. В соответствии с новой информацией, с 20 июня вводится запрет на курение кальянов в общественных местах.

- Уличная аренда кальянов сама по себе вызывает немало вопросов, особенно в период пандемии. Поступает немало жалоб от граждан, - рассказал глава региона. - Теперь у правоохранителей и уполномоченных структур будет эффективный правовой инструмент для того, чтобы воздействовать на это.

Напомним, что деятельность кальянных в регионе по-прежнему приостановлена. Однако без кальянов уже долго время не обходится отдых на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Шумные тусовки молодежи уже давно мешают местным жителям.

- то это за отдых такой? Прыгают на машинах, музыка орет на всю округу. Почему не соблюдают общественный порядок?, - негодует нижегородец Анатолий Морев.

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