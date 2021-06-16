Нижегородские работодатели должны перевести сотрудников на удаленный режим работы

Нижегородские работодатели должны перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы. Такое изменение в указ «О введении режима повышенной готовности» внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

С 21 июня по 21 июля 2021 года работать на «дистанте» должны те сотрудники, чье непосредственное отсутствие на рабочем месте никак не повлияет на непрерывность технологических и иных процессов.

Перейти на дистанционную работу должны не менее 30% всех работников. Однако это требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, органы госвласти и местного самоуправления, аптеки, больницы, магазины и организации, выполняющие неотложные работы.

- В прошлом году переход на удаленную работу позволил сохранить деятельность подавляющего большинства организаций. Мера оказалась эффективной для того, чтобы приостановить распространение заболевания, - подчеркнул глава региона.

Естественно, усилиться должен контроль за дезинфекции помещений. Вводится запрет на командировки за пределы Нижегородской области, они возможны только для тех сотрудников, кто имеет сертификаты профилактической прививки от COVID-19 или справки на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений (срок действия – не более 60 дней).

Кроме того, беременные нижегородки должны быть переведены на удаленный режим работы до 31 июля включительно.

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