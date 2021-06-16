Штатную численность контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода предложено увеличить до 18 человек

Постоянная комиссия городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике поддержала предложение об увеличении штатной численности контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода. Проект новой структуры КСП на заседании профильной комиссии 16 июня 2021 года депутатам представила председатель палаты Юлия Абызова.

Она сообщила, что штатную численность контрольно-счетной палаты предлагается увеличить с 8 человек до 18 человек. В частности, будут добавлены два аудитора, начальник отдела и семь инспекторов.

Председатель КСП подчеркнула, что расчет необходимой штатной численности был произведен на основе методики, предложенной президиумом Ассоциации контрольно-счетных органов РФ с учетом планируемого объема проверяемых бюджетных средств. В частности, увлечение штата позволит удвоить количество проводимых контрольных мероприятий и годовой объем проверяемых бюджетных средств.

По словам Юлии Абызовой, внесение изменений в штатную численность КСП потребует дополнительных затрат из городского бюджета в сумме 10,7 млн рублей, из которых 2 млн рублей – единовременные расходы на оборудование рабочих мест, 7,7 млн рублей – расходы на заработную плату, 1 млн рублей – текущее содержание. В целом ежегодное финансирование контрольно-счетной палаты увеличится с 8,4 млн рублей до 14,6 млн рублей.

«Мы много лет говорим о назревшей необходимости реформирования КСП, с точки зрения масштабирования ее работы, которое безусловно начинается с адекватного штатного расписания. В предложениях предыдущего руководителя контрольно-счетной палаты Ирины Николаевны Семашко также звучала цифра 18 человек», – отметил председатель постоянной комиссии Марк Фельдман и предложил депутатам поддержать предложенную Юлией Абызовой модель нового штатного расписания. Он подчеркнул, что окончательное решение по проекту нормативно-правого акта будет принято после получения заключения главы города.

Также члены постоянной комиссии одобрили кандидатуры Ольги Ковригиной и Натальи Яшиной для назначения на должности аудиторов контрольно-счетной палаты сроком на пять лет.