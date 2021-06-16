Начальник судостроительного завода в Нижнем Новгороде был задержан за взятку

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали подозреваемого во взятке на сумму 152 тысячи рублей во вторник, 15 июня. Им оказался начальник одного из отделов нижегородского судостроительного завода «Волга». Об это сообщает телеграмм-канал «Опер пишет».

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 7 статьи 204 УК РФ. Уточняется, что сейчас АО «Судостроительный завод «Волга» выполняет предназначенный для ВМФ РФ госзаказ на строительство военного судна. Для выполнения заказа был привлечен субподрячик, с руководителя которого начальник АО «Волга» требовал взятку за проведение приемки работ и установление сотрудничества с компанией.

Напомним, что ранее Следственный комитет Российской Федерации по Нижегородской области сообщал, что начальник пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы ФПС ГПС в Богородском районе Нижнего Новгорода подозревают в превышении должных полномочий, а по данному вопросу продолжается расследование.