Жара до +32 градусов ожидается в Нижегородской области 16 июня

Сильная жара ожидается в юго-восточной части Нижегородской области днем 16 июня. Столбики термометров в ближайшее время могут подняться до +30 …+32 градусов. Об этом сообщает синоптики ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Такая погода повышает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не поднимутся выше муниципального уровня. В частности, прогнозируется увеличение числа очагов и площади пожаров, а также распространение огня на населенные пункты и линии электропередач.

Также возможно отключение электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций. Аномальная жара повлияет и на работу поездов и электричек, могут возникнуть перебои в результате деформации железнодорожного полотна. Кроме того, ожидается и увеличение количества аварий на маломерных судах.

Нижегородцам рекомендуют избегать воздействия жары – носить светлую и воздухопроницаемую одежду и головные уборы. Необходимо следить за детьми и не оставлять их и животных в припаркованных автомобилях.

В пожароопасный период рекомендуется быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые правила безопасности. Не жгите мусор на дачных и садовых участках и рядом с лесом. При обнаружении природного пожара незамедлительно вызовите пожарных.

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