Четыре новых резидента появятся на территории ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске

Четыре компании станут новыми резидентами особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. Поддержку получат инвестиционные проекты таких предприятий, как «РусСилика», «СейвТул», «Исследовательский центр» и «Технопарк H2О». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Особая экономическая зона развивается. Со стороны инвесторов мы видим к ней серьезный интерес и готовность приступить к реализации проектов в кратчайшие сроки, - рассказал глава региона Глеб Никитин.

Так, один из проектов предполагает строительство импортозамещающего предприятия по выпуску микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Вложенные инвестиции на эти цели составят примерно 5 миллиардов рублей.

Запустить производство планируют в 2023-2024 годах. Реализация проекта позволит создать 100 новых рабочих мест.

- В Нижегородской области есть серьезный экономический интерес, поскольку здесь работают наши предприятия-партнеры, видим здесь хорошие перспективы для развития и реализации наших продуктов, - поделился генеральный директор «Исследовательского центра» Вячеслав Потехин.

Их компания на территории ОЭЗ будет реализовывать проект по разработке технологий мало- и среднетоннажной химии. Запуск запланирован на 2022 год, но сначала необходимо вложить в это дело 125 миллионов рублей.

Другим резидентом ОЭЗ стала компания «СейвТул», которая займется производством пиротехнических ножниц (аварийно-спасательный инструмент для извлечения пострадавших во время ДТП, разбора завалов, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф). Объем инвестиций в проект составит 132,5 миллионов рублей, запустят производство в 2022 году.

Статус резидента получит и проект «Технопарк H2О», разработанный для научно-исследовательских работ. Новый лабораторный корпус площадью 9,25 тысячи квадратных метров откроется в 2022 году.

- Общий объем инвестиций существующих семи резидентов ОЭЗ «Кулибин» по итогам двух экспертных советов составляет почти 9 млрд рублей. Это результат одного года работы ОЭЗ, подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов.

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