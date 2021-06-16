В 28 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 28 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 120 813 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 52 374 зараженных, а остальные 68 374 человека – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (10 051 человек) и на Бору (5 940 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (128 человек) и Спасском районе (170 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 12 712
Ленинский – 7 951
Советский – 7 406
Московский – 5 597
Сормовский – 5 494
Канавинский – 5 425
Приокский – 4 022
Нижегородский – 3 767
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