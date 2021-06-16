В 28 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 28 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 120 813 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 52 374 зараженных, а остальные 68 374 человека – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (10 051 человек) и на Бору (5 940 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (128 человек) и Спасском районе (170 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 12 712

Ленинский – 7 951

Советский – 7 406

Московский – 5 597

Сормовский – 5 494

Канавинский – 5 425

Приокский – 4 022

Нижегородский – 3 767

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!