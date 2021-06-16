Ещё три пляжа заработают в Нижнем Новгороде с 15 июля

Специалисты ГОЧС призывают нижегородцев во время купания соблюдать правила безопасности на воде. Фото: Алексей Манянин

Три пляжа откроются в Нижнем Новгороде с 15 июля. Два из них расположены в Ленинском районе, а ещё один в Канавинском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Пляжные зоны откроются на озере Силикатное у дома № 19 и № 25 «Б» по проспекту Ленина, а также на озере по улице Архангельская около дома №14.

В настоящее время в Нижнем Новгороде официально открылись 10 пляжей и четыре зоны отдыха:

- Пляж на озере второй очереди в парке культуры и отдыха Автозаводского района;

- Пляжи на Первом и Третьем озере Щелоковского хутора;

- Пляжи на Лунском, Пестичном и Светлоярском озёрах в Сормовском районе;

- Пляжи на Сортировочном, Мещерском и Больничном озерах в Канавинском районе;

- Зона отдыха в затоне имени 25 лет Октября на реке Ока;

- Зона отдыха на Втором озере Щелоковского хутора;

- Зона отдыха на реке Ока по улице Фучика;

- Зона отдыха на набережной Гребного канала.

Перед началом купального сезона для безопасности нижегородцев проведена очистка дна и прибрежных зон. Также все пляжи оборудованы спасательными постами, щитами с информацией о правилах поведения на воде.

Даже на официальных пляжах не стоит забывать простые правила поведения при купании. Нельзя заходить в воду в нетрезвом виде, нырять в незнакомых местах и заплывать за буйки.

Также важно помнить про судовой ход и не приближаться к таким местам. Необходимо также контролировать отдых детей на водоемах и не устраивать водных игр, связанных с захватами.

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