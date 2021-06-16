Точку питания организуют на территории Нижегородского кремля

Точка питания вместо фудкорта появится на территории кремля в Нижнем Новгороде после благоустройства. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Так, одна из нижегородок – Марианна Царегородцева всерьез обеспокоилась новостью, что в Нижегородском кремле после благоустройства будет работать фудкорт и появится детская площадка. Установка таких объектов на исторической территории показалась женщине нецелесообразной.

– Если это правда, то один вопрос: зачем? Неужели других мест нет для этого? Это кремль – историческое место, а есть и развлекаться нужно в другом месте. Оставьте кремль в покое! – возмутилась подписчица.

В свою очередь, глава региона опроверг информацию о строительстве фудкорта.

– Будет большая детская площадка на исторический мотив на месте, где раньше был пустырь за забором. Фуд-корта там не будет, но будет точка питания. В Кремле всегда много детей, и нет ничего страшного в том, чтобы они могли играть в историческом месте, – объяснил Глеб Никитин.

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