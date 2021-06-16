Погода в Нижнем Новгороде на 16 июня: дождь и тепло до +24

В среду, 16 июня, нижегородцы продолжат радоваться теплу и солнцу, но не стоит забывать про такие неожиданные сюрпризы, как дождь.

Солнце будет выглядывать из-за облаков на протяжении первой половины дня, температура воздуха прогреется от +18 до +23 градусов. Ближе к обеду станет ещё жарче, термометры покажут до +24 градусов, однако освежающую прохладу принесет небольшой дождь. К вечеру опять ожидается небольшой дождь, а температура воздуха упадет до +16 градусов.

Ветер сегодня сменит всего два направления: северное и северно-западное. Скорость его порывов будет достигать 2-5 метров в секунду.

Атмосферное давление начнет резко расти вверх и составит 747-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 66 до 72%.

Напомним, что на неделе с 15 по 20 июня в Нижнем Новгороде ожидается жара до +30 и грозы.

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