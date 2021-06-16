Обнаружен новый штамм коронавируса в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области распространился новый штамм «Delta» COVID-19. Он стал опаснее предыдущего «Альфа». Теперь люди всех возрастов, в том числе молодые и вакцинированные, стали тяжелее переносить инфекцию. Об этом сообщает министр здравоохранения Нижегородской области Мелик-Гусейнов на своей странице в Инстаграм.

Также он отметил, что вакцинация от коронавируса не является 100% защитой от заражения, но снижает риск тяжелого течения болезни и смерти. Так как риск осложнений от вакцины в тысячи раз меньше, чем от болезни, Мелик-Гусейнов снова призвал нижегородцев прививаться.

- Больше всего стали болеть молодые и трудоспособные. Более 52% от всех пациентов. При ощущении симптомов, останьтесь дома!,- также написал в своем Instagram- аккаунте замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области.

Напомним, что ранее, 15 июня, министр здравоохранения Нижегородской области Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев перейти на дистанционную работу. Данная мера связана с новым высоким ростом заболеваемости от covid-19 в регионе. По мнению замгубернатора, это связанно с тем, что население расслабилось и перестало соблюдать меры профилактики, социальную дистанцию, а также самоизоляцию при симптомах недомогания.