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Общество16 июня 2021 9:07

Мининский университет перешел на дистанционное обучение

Запрещены массовые мероприятия, усилена дезинфекция
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Мининский университет перешел на дистанционное обучение.

Мининский университет перешел на дистанционное обучение.

Мининский университет вновь перевел своих студентов и преподавателей на дистанционку из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Нижегородской области. Об этом сообщил в соцсети и.о. ректора Виктор Сдобняков.

«В Мининском университете ситуация стабильная, и тем не менее с 15 по 20 июня в соответствии с рекомендациями Министерства Просвещения мы перевели студентов всех форм обучения на дистант. Кроме того, я дал поручение минимизировать очное присутствие сотрудников в здании университета. Все совещания теперь снова только в формате видеоконференцсвязи. Усилена работа по дезинфекции и предупреждению распространения инфекции», - написал Виктор Сдобняков.

По его словам, под запрет попадают и массовые мероприятия. Что делать с общевузовским выпускным, который был запланирован на 1 июля, пока не ясно.

«Сейчас решение по формату выпускного не принято, рассматриваем разные, но обязательно безопасные, варианты», - уточнил господин Сдобняков.

В университете принимаются все необходимые меры для профилактики коронавирусной инфекции. Так, на входе всем сотрудникам и студентам измеряют температуру, на территории вуза действует масочный режим.

С 18 июня в Мининском университете стартует приемная кампания. В этом году у абитуриентов есть возможность подать документы разными способами:

- лично в приемной комиссии с соблюдением всех требований безопасности,

- через оператора почтовой связи общего пользования,

- в электронной форме на сайте Мининского университета,

- в Суперсервисе «Поступление в вуз онлайн» (Госуслуги).