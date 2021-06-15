Два человека погибло в результате падении машины с моста в Нижегородской области

Мужчина 40 лет и женщина 35 лет погибли в результате ДТП на улице Красные Зори, 97 в Выксе в воскресенье, 13 июня около 4 часов утра. В автомобиле находилось три человека – двое мужчин и женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

Автомобиль Lexus упал с моста на железнодорожные пути, так как водитель управляемого транспортного средства не смог справиться с управлением. В результате ДТП 50-летний мужчина получил сотрясение головного мозга, множественные переломы ребер и ушиб поясничного отдела, а двое пассажиров в результате скончались – женщина погибла на месте от полученных ран, а мужчина - спустя два дня в больнице, получив черепно-мозговую травму и переломы ребер с обеих сторон.

Как сообщается, причиной аварии, по предварительной информации, стало то, что водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.