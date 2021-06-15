Компания-инвестор «Александровский квартал» отказалась от строительства гостиницы на Стрелке

Инвестор отказался от участия в проекте строительства гостиницы на Стрелке. «Александровский квартал» добровольно согласился расторгнуть договор аренды земельного участка, на месте которого было запланировано строительство, поэтому минимущества отозвало свой судебный иск к компании. Об этом сообщает «Коммерсант-Приволжье».

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской посчитало, что дальнейшей необходимости судиться нет, так как компания-инвестор «Александровский квартал» пошла навстречу и добровольно расторгла контракт на строительство гостиницы у дома №7 на Стрелке.

Напомним, что застройщик получил территорию под строительство гостиницы еще в 2017 году. Решение было принято без торгов Инвестиционным советом при бывшем губернаторе Валерии Шанцеве, однако уже в 2020 году новый губернатор Глеб Никитин отменил данное решение. Арбитражный суд оставил иск инвестора против губернатора без рассмотрения