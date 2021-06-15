Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2021 16:41

Завершилась перекладка более 2 тысяч метров водопроводов под объектами БКАД

Работы прошли в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Екатерина КУРОЧКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Нижегородский водоканал завершил перекладку водопроводов.

Нижегородский водоканал завершил перекладку водопроводов.

Нижегородский водоканал завершил перекладку водопроводов во вторник, 15 июня. Большая часть отремонтированных участков находится в нижегородском районе города - на улицах Студеная, Ульянова, Суетинская, Фрунзе, Ковалихинская, Провиантская, площади Минина и т.д. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».

- Так как сроки выполнения работ были очень сжатыми, на помощь Нагорному водопроводному участку привлекались коллеги с участков заречной части города. Это в итоге позволило сдать все объекты в кратчайшие сроки, - подчеркивает начальник управления водоснабжения АО «Нижегородский водоканал» Алексей Доронин.

Также стоит отметить, что работы были проведены непростым способом, который позволил сохранить большую часть асфальтобетонного покрытия и не нарушить благоустройство города, а также не перекрыть дорожное движение.

- Сейчас нам предстоит проложить временный водопровод и запитать от него близлежащие дома, а основной водопровод вывести из эксплуатации для капитального ремонта. Это позволит увеличить надежность системы холодного водоснабжения в данном микрорайоне и повысить качество предоставляемых услуг для населения, - также пояснил Алексей Доронин.

На данный момент практически все работы по перекладке сетей и ремонту колодцев были завершены.