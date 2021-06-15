Завершилась перекладка более 2 тысяч метров водопроводов под объектами БКАД

Нижегородский водоканал завершил перекладку водопроводов.

Нижегородский водоканал завершил перекладку водопроводов во вторник, 15 июня. Большая часть отремонтированных участков находится в нижегородском районе города - на улицах Студеная, Ульянова, Суетинская, Фрунзе, Ковалихинская, Провиантская, площади Минина и т.д. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».

- Так как сроки выполнения работ были очень сжатыми, на помощь Нагорному водопроводному участку привлекались коллеги с участков заречной части города. Это в итоге позволило сдать все объекты в кратчайшие сроки, - подчеркивает начальник управления водоснабжения АО «Нижегородский водоканал» Алексей Доронин.

Также стоит отметить, что работы были проведены непростым способом, который позволил сохранить большую часть асфальтобетонного покрытия и не нарушить благоустройство города, а также не перекрыть дорожное движение.

- Сейчас нам предстоит проложить временный водопровод и запитать от него близлежащие дома, а основной водопровод вывести из эксплуатации для капитального ремонта. Это позволит увеличить надежность системы холодного водоснабжения в данном микрорайоне и повысить качество предоставляемых услуг для населения, - также пояснил Алексей Доронин.

На данный момент практически все работы по перекладке сетей и ремонту колодцев были завершены.