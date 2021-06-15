Заседания нижегородской Гордумы пройдут в июне в дистанционном режиме

Дума Нижнего Новгорода приняла решение провести все свои заседания постоянных комиссий в июне дистанционно. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Прямая трансляция будет проходить на сайте и youtube-канале Гордумы, а сами члены заседаний будут созваниваться по видео-конференц-связи. Дума Нижнего Новгорода пояснила, что такие меры связаны с значительным увеличением роста заболевших коронавирусом в Нижегородской области. Так, на июнь 2021 года запланировано провести дистанционно десять заседаний постоянных комиссий и одно заседание нижегородской Думы в среду, 23 июня.

Напомним, что Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев перейти на дистанционную работу. Также им рекомендовали, если нет возможности работать дистанционно, проводить еженедельные тесты сотрудников. Данная мера связана с новым высоким ростом заболеваемости от covid-19 в регионе. За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 192 новых зараженных коронавирусом. Всего, по данным на 14 июня 2021 года, зарегистрировано 120 622 случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе.