В Нижегородской области рассматриваются новые меры реагирования на рост заболеваемости коронавирусом

Правительство Нижегородской области вместе с Роспотребнадзором анализируют текущую ситуацию по росту заболеваемости COVID-19 и прорабатывают различные меры реагирования. Об этом сообщает Комсомолке пресс-служба Губернатора и Правительства Нижегородской области.

- В настоящее время правительство Нижегородской области совместно с Роспотребнадзором проводят анализ складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Варианты реагирования прорабатываются. О решениях будет сообщаться по мере их принятия, - заявили в правительстве Нижегородской области.

Напомним, что у 192 нижегородцев выявили коронавирус в Нижегородской области за последние сутки. Всего, по данным на 14 июня 2021 года, за Число новых выздоровевших нижегородских пациентов сейчас составляет 110 человек. Всего с начала пандемии 114 159 пациентов Нижегородской области переболели covid-19. На данный момент Нижегородская область занимает уже четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (6805 новых случаев), Московской области (1135 новых случаев) и Санкт-Петербургу (902 новых случая).