Грозы, ливни и град ожидаются в Нижегородской области 15 июня

По данным Верхне-Волжского УГМС, в ближайшие 1-3 часа 15 июня в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются грозы, ливни и град. Такая погода сохранится в регионе всю первую половину ночи 16 июня. Соответствующее предупреждение распространило ЦУКС Нижегородской области.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий

электропередач и линий связи, - предупредили в ведомстве. – Также град может стать причиной сбоев в работе ЖКХ и энергетики. Возможно поражение молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других хозяйственных зданий, в том числе не оборудованных громоотводами.

Также возможно есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП и возникновением локальных подтоплений.