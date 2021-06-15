Бульвар на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде благоустроят за 14,3 млн рублей

Департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода разместил объявление о начале аукциона на выбор подрядчика на вторую очередь благоустройства в Приокском районе в пятницу, 11 июня 2021 года. На благоустройство департамент готов выделить 14 353 019 рублей из бюджета. Об этом сообщается на официальном портале госзакупок.

Территорией для благоустройства был выбран бульвар по проспекту Гагарина, который находится вдоль трамвайных путей от дома №104 до дома №146 по проспекту Гагарина. Отремонтировать старые бетонные покрытия, демонтировать урны, высадить новые деревья и кустарники, а также установить новые необходимые объекты – урны, информационные стенды, скамейки и т.п., согласно контракту, необходимо до 1 августа 2021 года.

Напомним, что электронные заявки на участие в аукционе принимаются до 21 июня 2021 года, а победитель будет объявлен уже во вторник, 22 июня.