Аномальная жара до +32 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 15 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным Верхне-Волжского УГМС, днем 15 июня в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается аномальная жара до +32 градусов. Соответствующее экстренное предупреждение распространило ЦУКС по Нижегородской области.

- Из-за неблагоприятных погодных условий повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – В связи с этим есть риск увеличения количества очагов и площадей природных пожаров, а также их распространение на населенные пункты и линии электропередач.

По данным спасателей, также сегодня увеличивается риск чрезвычайных ситуаций, связанных с перевозкой опасных грузов и отключением электроэнергии из-за перегрева трансформаторов. Возможны сегодня и нарушения в работе железнодорожного транспорта из-за возможной деформации железнодорожного полотна. Возможны аварии на маломерных судах.