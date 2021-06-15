Мужчину раздавило асфальтным катком в Нижегородской области

Мужчину насмерть придавило асфальтным катком в Нижегородской области. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Краснобаковском районе мужчину насмерть придавило асфальтным дорожным катком. Трагедия произошла 10 июня на территории автозаправки в районе поселка Пруды, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

В то утро здесь укладывали новый асфальт. Решив отбуксировать дорожный каток, который мешал проведению работ, один из рабочих сел за руль КамАЗа, а другой – за каток.

«При буксировке произошло опрокидывание катка, при этом находившийся за рулем мужчина не успел вовремя среагировать и спрыгнуть с него, в результате чего он оказался под механическим транспортным средством. От полученных телесных повреждений 55-летний потерпевший скончался на месте», - рассказали в ведомстве.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.