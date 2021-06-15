У 192 нижегородцев выявили коронавирус за последние сутки

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 192 новых зараженных covid-19. Всего, по данным на 14 июня 2021 года, зарегистрировано 120 622 случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

На данный момент наибольшее количество заболевших covid-19 все также находится в г. Бор и г. Дзержинск, а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах.

Число новых выздоровевших нижегородских пациентов сейчас составляет 110 человек. Всего с начала пандемии 114 159 пациентов Нижегородской области переболели covid-19. На данный момент Нижегородская область занимает уже четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (6805 новых случаев), Московской области (1135 новых случаев) и Санкт-Петербургу (902 новых случая).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.