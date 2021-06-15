Билайн, Локо-Банк и Золотая Корона снизили комиссию по потребительским кредитам до 1 рубля

Билайн (ПАО «ВымпелКом»), КБ «Локо-Банк» (АО) и «Золотая Корона» представляют новое предложение для клиентов банка – 1 рубль комиссии при погашении потребительского кредита и пополнении карты Локо-Банка. Ранее комиссия составляла 1% (минимум 50 рублей). Предложение действует только в собственной рознице Билайн. При оплате автокредита Локо-Банка сохраняется постоянная комиссия 0%.

Воспользоваться выгодным предложением держатели кредитных карт Локо-Банка, а также заёмщики потребительского кредитования смогут неограниченное количество раз в период действия акции.

Внести оплату по кредиту или пополнить карту Локо-Банка (Мир, Visa, Mastercard, Maestro) можно как за себя, так и за другого владельца. Для этого достаточно предъявить свой паспорт, указать номер счета или карты и ФИО получателя. Обычно начисление денежных средств происходит на следующий рабочий день, но не позднее трех рабочих дней.

Проведение платежа в офисах Билайн занимает, как правило, не более 5 минут.

Новый тариф действует в период с 1 мая 2021 года по 30 июня 2021 года.

Более подробная информация об организаторе и акции доступна на сайте

Услуга предоставляется РНКО «Платежный Центр» (ООО) на основании Договора о комплексном обслуживании клиента (текст на rnko.ru). Лицензия Банка России № 3166-К от 14 апреля 2014 года. КБ «ЛОКО-Банк» (АО), лицензия Банка России № 2707