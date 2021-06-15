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Общество15 июня 2021 12:21

Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев перейти на дистанционную работу

Если такой возможности нет,то необходимо организовать еженедельные тесты сотрудников
Екатерина КУРОЧКИНА
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Нижегородских работодателей призвали перевести по возможности всех своих сотрудников на удаленный режим работы. Также им рекомендовали, если нет возможности работать дистанционно, проводить еженедельные тесты сотрудников . Об этом сообщает министр здравоохранения Нижегородской области Мелик-Гусейнов на своей странице в Инстаграм.

Данная мера связана с новым высоким ростом заболеваемости от covid-19 в регионе. По мнению замгубернатора, это связанно с тем, что население расслабилось и перестало соблюдать меры профилактики, социальную дистанцию, а также самоизоляцию при симптомах недомогания.

- Если вы работодатель, то попытайтесь отправить ваш персонал работать дистанционно. Чем скорее это произойдет, тем лучше. Никаких «со мною все в порядке» или «мне уже лучше» или «срочно на работу!», - написал в своем Instagram- аккаунте замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что весной 2020 года в Нижегородской области уже переходили на дистанционный режим работы.