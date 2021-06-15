Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев перейти на дистанционную работу

Нижегородских работодателей призвали перевести по возможности всех своих сотрудников на удаленный режим работы. Также им рекомендовали, если нет возможности работать дистанционно, проводить еженедельные тесты сотрудников . Об этом сообщает министр здравоохранения Нижегородской области Мелик-Гусейнов на своей странице в Инстаграм.

Данная мера связана с новым высоким ростом заболеваемости от covid-19 в регионе. По мнению замгубернатора, это связанно с тем, что население расслабилось и перестало соблюдать меры профилактики, социальную дистанцию, а также самоизоляцию при симптомах недомогания.

- Если вы работодатель, то попытайтесь отправить ваш персонал работать дистанционно. Чем скорее это произойдет, тем лучше. Никаких «со мною все в порядке» или «мне уже лучше» или «срочно на работу!», - написал в своем Instagram- аккаунте замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что весной 2020 года в Нижегородской области уже переходили на дистанционный режим работы.