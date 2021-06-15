МЧС: Утонувшие в Ветлуге парень и девушка были под алкоголем

Тела погибших достали утром 14 июня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стали известны подробности трагической гибели парня и девушки на озере в городе Ветлуга Нижегородской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС, не обошлось без спиртного.

«Происшествие случилось в необорудованном для купания месте. Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла в Ветлуге 14 июня. Там в озере Лопатное утонули 19-летняя девушка и 20-летний парень. Тело девушки сотрудники аварийно-спасательного отряда извлекли из воды в 11:00, а спустя еще час достали и погибшего парня.

Знакомые погибших до сих пор не могут поверить в произошедшее. Одни говорят, что парень практически не выпивал, но другие очевидцы утверждают, что все-таки без алкоголя здесь не обошлось.

«В тот день они оба пьяные были. До сих пор в это не верю, лично их видела вечером, и на утро такое…», - написала местная жительница Надежда Алексеева, которая была знакома с погибшей девушкой.

Погибшая девушка была студенткой третьего курса местного медицинского колледжа, парень учился в Ветлужском лесотехническом техникуме.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. Предстоит выяснить, как так получилось, что оба молодых человека пошли на дно. Возможно, один стал тонуть, а второй хотел помочь, но не смог.

Как сообщили в МЧС, в тот день на водоемах Нижегородской области погибли четыре человека.