В Нижегородской области за один день утонуло четыре человека

На водоемах в Ветлужском, Ардатовском и в Городецком районах Нижегородской области погибло 4 человека в понедельник, 14 июня. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Первое сообщение поступило 14 июня в 11:00, очевидцы сообщали о происшествии на воде в г. Ветлуга. Сотрудники АСО г. Урень достали из воды двух человек – девушку 19 лет и мужчину 20 лет. В 17:40 сообщили о мужчине 32 лет в с. Туркуши Ардатовского района. А в 19:55 того же дня сотрудники АСО г. Городец достали из водоема утонувшего мужчину 39 лет.

- Причиной трагедии стало купание в необорудованных для купания местах, а, по словам очевидцев, в Ветлужском и Городецком погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения, - сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Никита Беляев.

Напомним, что с начала 2021 года на водоемах Нижегородской области погибло 17 человек, среди которых было 5 детей, а с начала купального сезона – 6 человек. ГУ МЧС по Нижегородской области призывает купаться и отдыхать только в специально оборудованных местах и пляжах, на которых дежурят всегда готовые оказать помощь спасатели, а также не купаться в состоянии алкогольного опьянения.