Фальсифицированное сливочное масло выявили в детской больнице Балахны. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Фальсифицированное сливочное масло выявили в детской городской больнице Балахны. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

«По результатам лабораторных исследований выявлено нарушение по жирно-кислотному составу и превышение по массовой доли сорбиновой кислоты», - пояснили в ведомстве.

Производителем данной продукции является ООО «Милклэнд», расположенное в Ардатовском районе.

Сейчас специалисты Россельхознадзора разбираются, в каких условиях производится это масло и как оно оказалось в столовой социального учреждения.

«Возбуждено административное дело. О данном факте проинформирован Минздрав Нижегородской области», - подчеркнули в ведомстве.