Три автомата, пулемет и взрывчатку изъяли у пенсионера в Семенове. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Целый склад боеприпасов нашли сотрудники полиции в квартире пенсионера в Семенове. К 65-летнему мужчине силовики нагрянули после поступившей к ним оперативной информации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Каково же было удивление полицейских, когда в ходе осмотра жилища они нашли богатый арсенал оружия.

«Были обнаружены и изъяты четыре единицы гладкоствольного оружия, 8 пистолетов, 3 автомата, пулемет, около 500 патронов различного калибра, а также вещество, обладающее взрывчатыми свойствами», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Разрешения на это оружие у пенсионера не имелось. По изъятому оружию назначена баллистическая экспертиза, а в отношении владельца возбуждено уголовное дело.

В МВД напоминают, что лица, добровольно сдавшие оружия и боеприпасы освобождаются от уголовной ответственности за их хранение, для этого необходимо обратиться в любой отдел полиции.