Актеры кукольного театра показали спектакль "Репка". Фото: Администрация г.Дзержинска

День России отметили в Дзержинске 12 июня. Праздничные мероприятия сосредоточились на двух площадках - в Центральном городском парке культуры и отдыха и около Дворца культуры химиков.

На площадке перед Дворцом культуры химиков состоялось театрализованное представление для детей. Актеров Дзержинского театра кукол Александр Чернявский и Татьяна Петрашкевич показали спектакль «Репка», в котором смогли поучаствовать юные зрители. А перед началом для ребят прошла интерактивная игра от актеров кукольного театра Михаила Ларина и Марии Фирстовой.

«День России – общий праздник для всех жителей нашей страны, в том числе и для самых маленьких россиян и дзержинцев. В этом году мы решили сделать для них особенный подарок и показать на главной культурной площадке Дзержинска для всех желающих один из самых популярных спектаклей нашего театра», - сказала директор Дзержинского театра кукол Галина Демахина.

В парке культуры и отдыха в этот день выступал военный духовой оркестр войсковой части 3424 под руководством Михаила Бабурина. Музыканты исполняли классические и современные инструментальные произведения, создавая жителям и гостям города праздничное настроение. Кроме этого, утром в парке прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе от спортивной школы «Магнитная стрелка».