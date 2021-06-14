Вакцина «Спутник Лайт» появится в Нижегородской области осенью 2021 года

Вакцина «Спутник Лайт» станет доступна нижегородцам осенью 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Сейчас у нижегородцев есть возможность привиться одной из трех вакцин на выбор: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в регион только не прошлой неделе.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов сделал повторную прививку от коронавируса. Он мотивировал свое решение «производственной необходимостью», поскольку ему часто приходится бывать в «красных зонах».

Снижение заболеваемости ковидом в Нижегородской области минздрав прогнозирует лишь в августе.