Жара до +30 градусов придет в Нижний Новгород на этой неделе

Жаркая погода установится в Нижнем на этой неделе.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По-летнему теплая погода ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе. В ближайшие дни температура воздуха составит +23…+25, а начиная с четверга станет еще жарче, и в выходные 19-20 июня синоптики уже обещают +30 градусов.
Из-за влияния атмосферного фронта в начале недели в Нижнем Новгороде весьма вероятны кратковременные дожди, но к выходным установится жаркая сухая погода.
Напомним, по прогнозам синоптиков это лето будет таким, каким и должно быть в средней полосе России – умеренно сухим и теплым.