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Общество14 июня 2021 17:46

Жара до +30 градусов придет в Нижний Новгород на этой неделе

Вся неделя будет теплой, а в выходные наступит жара
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Жаркая погода установится в Нижнем на этой неделе.

Жаркая погода установится в Нижнем на этой неделе.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По-летнему теплая погода ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе. В ближайшие дни температура воздуха составит +23…+25, а начиная с четверга станет еще жарче, и в выходные 19-20 июня синоптики уже обещают +30 градусов.

Из-за влияния атмосферного фронта в начале недели в Нижнем Новгороде весьма вероятны кратковременные дожди, но к выходным установится жаркая сухая погода.

Напомним, по прогнозам синоптиков это лето будет таким, каким и должно быть в средней полосе России – умеренно сухим и теплым.