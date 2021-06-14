Жара до +30 градусов придет в Нижний Новгород на этой неделе

Жаркая погода установится в Нижнем на этой неделе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По-летнему теплая погода ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе. В ближайшие дни температура воздуха составит +23…+25, а начиная с четверга станет еще жарче, и в выходные 19-20 июня синоптики уже обещают +30 градусов.

Из-за влияния атмосферного фронта в начале недели в Нижнем Новгороде весьма вероятны кратковременные дожди, но к выходным установится жаркая сухая погода.

Напомним, по прогнозам синоптиков это лето будет таким, каким и должно быть в средней полосе России – умеренно сухим и теплым.