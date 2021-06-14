Две трети СНТ в Нижнем Новгороде будут ликвидированы

В Нижнем Новгороде ликвидируют две трети садовых некоммерческих товариществ. Об этом сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на департамент градостроительного развития и архитектуры города.

Сегодня на территории Нижнего Новгорода расположено 172 садовых товарищества. Согласно генеральному плану города, до 2030 года планируется оставить 59 СНТ, а остальные ликвидировать, и освободившиеся территории пустить под застройку – как индивидуальную, так и многоэтажную.

Как будет происходить сам процесс, пока не очень понятно. Вероятно, земли будут изыматься у собственников для муниципальных нужд в соответствии с Земельным кодексом РФ.