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Недвижимость14 июня 2021 16:08

Две трети СНТ в Нижнем Новгороде будут ликвидированы

Сейчас на территории города расположено более 170 товариществ
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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В Нижнем Новгороде ликвидируют две трети садовых некоммерческих товариществ. Об этом сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на департамент градостроительного развития и архитектуры города.

Сегодня на территории Нижнего Новгорода расположено 172 садовых товарищества. Согласно генеральному плану города, до 2030 года планируется оставить 59 СНТ, а остальные ликвидировать, и освободившиеся территории пустить под застройку – как индивидуальную, так и многоэтажную.

Как будет происходить сам процесс, пока не очень понятно. Вероятно, земли будут изыматься у собственников для муниципальных нужд в соответствии с Земельным кодексом РФ.