Горячая линия по состоянию ливневок пройдет в Нижнем Новгороде 15 июня

Горячая линия, посвященная состоянию ливневой канализации в Нижнем Новгороде, состоится 15 июня. Департамент благоустройства выделил целый час на прием звонков от нижегородцев.

Рассказать чиновникам о состоянии ливневок можно по телефону 433-75-71 15 июня с 10:00 до 11:00.

Ливневки – наболевшая проблема для Нижнего Новгорода. Ежегодно после сильного дождя центр города уходит под воду, особенно знатные наводнения случаются на улице Алексеевской. По информации городских властей, ливневая канализация в Нижнем Новгороде изношена на 90%, а на строительство новых ливневок необходимо около пяти миллиардов рублей.