20 человек скончались от коронавируса за сутки в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки в регионе от COVID-19 скончалось 20 человек, сообщается на сервисе Яндекс 14 июня.

Число новых заражений за сутки составило 188 случаев - таких высоких цифр не было с середины апреля. Всего с начала пандемии в Нижегородской области заболели свыше 120 тысяч человек, 3857 случаев – с летальным исходом.

Напомним, минздрав Нижегородской области дал прогноз на дальнейшее течение эпидемии в регионе. По оценкам специалистов, заболеваемость пойдет на спад только в августе.