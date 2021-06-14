Снижение заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области ожидают в августе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области ожидается в августе. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По прогнозу минздрава, подъем заболеваемости будет идти в течение трех недель, после чего еще столько же будет длиться плато. И только после этого, в августе, наступит улучшение обстановки.

«Это пока прогноз. И мы будем его корректировать ежедневно исходя из новых данных», - подчеркнул министр.

Также Мелик-Гусейнов отметил, что более 95% всех болеющих ковидом – непривитые. У них самое тяжелое течение заболевания.

«Возможно, из-за мутаций вируса. Особенно тяжело идут пожилые, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями», - заявил Давид Мелик-Гусейнов.