Ливни и грозы ожидаются в Нижегородской области 14 июня. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ливни и грозы ожидаются местами по Нижегородской области в течение дня 14 июня. Экстренное предупреждение распространило региональное Управление МЧС.

Утро понедельника выдалось очень теплым и солнечном, однако, как обещают синоптики, в середине дня небо затянет тучами, пройдет дождь и местами гроза.

В связи с этим сотрудники МЧС предупреждают о возможных опасностях. Во время стихии по возможности не выходите на улицу. Однако если гроза застала вас в пути, не прячьтесь под высокими одиноко стоящими деревьями и высокими металлическими конструкциями. Также во время грозы нельзя купаться в водоемах, разговаривать по мобильному телефону. Держитесь подальше от электропроводки и антенн, не касайтесь водопроводных кранов. Рекомендуется отключить в доме все электроприборы.