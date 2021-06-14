Молодые парень и девушка утонули на озере в Ветлуге. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Молодые парень и девушка утонули в озере в городе Ветлуга. Тело 19-летней погибшей извлекли из воды сегодня утром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Сообщение о происшествии на воде поступило 14 июня в 11:00. Сотрудниками аварийно-спасательного отряда из водоема извлечено тело девушки, сейчас ведутся поиски 20-летнего мужчины», - подчеркнули в ведомстве.

При каких обстоятельствах погибли молодые люди, неизвестно: это еще только предстоит установить.

UPD По данным регионального ГУ МЧС, в 12:00 извлечено тело погибшего мужчины 2001 года рождения.

Напомним, в Арзамасе сегодня два человека отравились угарным газом.