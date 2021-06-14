НГЛУ им. Добролюбова переводит студентов на дистанционку из-за коронавируса. Фото: НГЛУ

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова переводит студентов всех форм обучения на дистанционный формат «с целью устранения угрозы распространения заболевания СОVID-19». Соответствующие распоряжения выпустило руководство вуза, сообщается на сайте учебного заведения.

В соответствии с решением, летняя сессия у студентов, в том числе иностранных, пройдет дистанционно. Обучающиеся будут удаленно сдавать зачеты, экзамены и даже защищать выпускную квалификационную работу. Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают сессию в смешанном формате. При отсутствии технической возможности или наличии медицинских показаний обучающиеся могут перенести экзамены в установленные приказом сроки.

Весь преподавательский состав также уходит на «дистанционку», при этом в случае необходимости педагоги могут проводить консультации и принимать экзамены на территории университета.

Кроме того, студентам, проживающим в общежитиях НГЛУ, рекомендуется покинуть его не позднее 18 июня.