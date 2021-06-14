Врачи призывают нижегородцев сделать прививку от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородские врачи призывают жителей региона сделать прививки от коронавируса. Об этом медики пишут на своих страницах в соцсетях.

По словам главного врача детской областной больницы Инны Кондратьевой, на сегодняшний день вакцинация – единственный эффективный способ защиты от тяжелых последствий коронавируса.

«Массовая вакцинация замедлит распространение болезни и поможет защитить тех, кто пока не может быть вакцинирован: это и маленькие дети, и люди с тяжелыми заболеваниями», - поделилась главный врач областной детской больницы Инна Кондратьева, ранее 10 лет работавшая врачом-инфекционистом.

Челюстно-лицевой хирург Оксана Слесарева с сожалением отмечает, что с наступлением лета заболеваемость ковидом вновь пошла вверх.

«Как же хочется нормального лета: увидеться с семьей, лежать на пляже, смотреть на голубое море, а не потеть в костюмах! Даже работать без них - уже счастье. Опять лето и опять рост…Не верится. Давайте уже получим иммунитет! Кто не нашел времен привиться – найдите!» - обратилась к нижегородцам врач.

Оториноларинголог Екатерина Воронина поделилась положительным опытом своей семьи: «Моей бабушке 80 лет, она привилась от этого злополучного вируса. Перенесла прививку отлично. Прививайтесь, пожалуйста! Давайте убережем друг друга в этой беде! Нас спасет только коллективный иммунитет».

Заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области с недавних пор вновь набирает обороты. Так, за последние сутки вирусом заразились 184 человека. В больницах региона разворачивают дополнительные койки для коронавирусных больных, открывается все больше пунктов вакцинации.