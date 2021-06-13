Грозы и ливни вновь надвигаются на Нижегородскую область

Всего через несколько часов в Нижний Новгород и область придут грозы и ливни. Такая погода сохранится вечером и в первую половину ночи 14 июня. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

На территории региона в связи с объявленным экстренным предупреждением прогнозируется увеличение ЧС муниципального уровня, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, не оборудованных громоотводами. Также возможны нарушения в работе систем ЖКХ.

Напомним, что во время грозы не стоит прятаться под деревьями, лучше укрыться в ближайшем доме или магазине. Также следует держаться подальше от линий электропередач.

Если вы находитесь дома, то не стоит подходить к окнам и дверям, а ещё лучше отключить все бытовые и электроприборы. При отключении света необходимо осторожно обращаться с огнем, а лучше всего использовать фонари.

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