За сутки в регионе от коронавируса скончалось ещё 19 нижегородцев

По данным на 13 июня статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 837 - за последние сутки умерло ещё девятнадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Напомним, что в Нижегородской области зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом. В связи с этим в больницах развёрнуто ещё 460 коек для пациентов с COVID-19.

- Борьба снова обостряется, - прокомментировал эпидемиологический подъем заболеваемости коронавирусом региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Прививочная кампания набирает обороты, так как накануне в регион пришла очередная партия вакцины «Спутник V». В настоящее время 390 тысяч нижегородцев уже сделали прививку от новой коронавирусной инфекции.

Также министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сделал повторную вакцинацию.

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