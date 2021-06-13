Период «стрижепада» начался в Нижегородской области

Это естественное природное явление наблюдается ежегодно. Фото: Алексей Левашкин (нижегородский орнитолог)

«Стрижепад» начался в Нижегородской области. Ежегодно это природное явление наблюдается в период с начала июня и до конца июля. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В это время участливые нижегородцы могут регулярно находить птенцов или уже взрослых стрижей на земле. Помогать таким «найдёнышам» нужно, но предельно осторожно.

- Следует быть аккуратными, чтобы не повредить оперение, иначе птица никогда не сможет летать. Помните: стрижи не умеют ходить по ровной поверхности. Поэтому нужно поднять птицу повыше, чтобы она смогла взлететь, - рассказывают специалисты.

Также важно учесть и то, что стрижей нельзя подбрасывать, так как птица могла пораниться при падении, либо у нее обезвоживание или перегрев.

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